 

Porsche Carrera GT с минимальным пробегом выставят на продажу

22.02.2022, 21:37, Новости дня
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Сегодня появились данные о готовящемся аукционе, в рамках которого состоится продажа редкого экземпляра модели Porsche Carrera GT.

В частности, представленная модель автомобиля произведена 2005 году, тогда как внушительный возраст никак не отразился на внешнем виде и техническом состоянии. Текущий владелец Porsche Carrera GT уверен, что модель имеет безупречный вид. Кроме того, автомобиль практически не эксплуатировался, о чем свидетельствует общий пробег всего 292 километра.

Под капотом спорткара Porsche Carrera GT установлен бензиновый двигатель с турбиной на 605 л.с. мощности. Известно, что официальные торги модели пройдут 16 марта, однако окончательные ставки будут сделаны уже к 19 марта.



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