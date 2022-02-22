Лица завтрашнего дня – Личное мнение
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Зашла в Инстаграм модельного агенства Elite NYC, благодаря которому в своё время в индустрию моды вместо безликих демонстраторов одежды пришли яркие супермодели.
Линда, Наоми, Жизель, Иман, Хайди — все они когда-то работали в Elite.
А вот лица наших дней, которые я обнаружила в Инстаграме агентства:
Фото: Elite NYC
Что видите вы?
Я вижу натуральную, уникальную и разную красоту.
Модные лица сегодня — это лица не только привлекательные, но и стопроцентно узнаваемые.
Фото: Elite NYC
Ни в коем случае не Самойловы-Решетовы и прочие некачественные подделки «под Джоли», перекроившие едала по одному лекалу.
Фото: Соцсети
Внешность этих трёх разных (сама не могу поверить) женщин, которые легко могут сойти за однояйцевых близнецов, неактуальна и неинтересна.
Более того, усреднённые пластическим хирургом лица кричат об огромных комплексах, низкой самооценке и невеликом уме их обладательниц.
Сейчас в тренде — вот это:
Фото: Elite NYC
Привлекательная индивидуальность.
Привлекательность без индивидуальности стала доступна ширнармассам и обесценилась.
Что наши матрёшки, отрубившие носы и растянувшие губы гелем, теперь делать-то будут?
А я скажу, что: им теперь до конца жизни придётся носить лица устаревшей модели. Лица позавчерашнего дня, если хотите.
Сегодняшние лица и лица будущего — другие.
Фото: Elite NYC
Я этому очень рада.
Подойдите к зеркалу. Загляните в свои глаза — карие, голубые, зелёные, серые — и полюбуйтесь собственной уникальностью.
Вы — одна-единственная во всём мире.
И, возможно, именно та черта вашего лица, по поводу которой вы много лет комплексуете, делает вас такой: уникальной, неповторимой, красивой.
Как настроение? Что вас заботит? Что радует?
Я вас слушаю очень внимательно.
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Источник: Лена Миро
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