Лица завтрашнего дня – Личное мнение

Зашла в Инстаграм модельного агенства Elite NYC, благодаря которому в своё время в индустрию моды вместо безликих демонстраторов одежды пришли яркие супермодели.

Линда, Наоми, Жизель, Иман, Хайди — все они когда-то работали в Elite.

А вот лица наших дней, которые я обнаружила в Инстаграме агентства:



Фото: Elite NYC

Что видите вы?

Я вижу натуральную, уникальную и разную красоту.

Модные лица сегодня — это лица не только привлекательные, но и стопроцентно узнаваемые.



Фото: Elite NYC

Ни в коем случае не Самойловы-Решетовы и прочие некачественные подделки «под Джоли», перекроившие едала по одному лекалу.



Фото: Соцсети

Внешность этих трёх разных (сама не могу поверить) женщин, которые легко могут сойти за однояйцевых близнецов, неактуальна и неинтересна.

Более того, усреднённые пластическим хирургом лица кричат об огромных комплексах, низкой самооценке и невеликом уме их обладательниц.

Сейчас в тренде — вот это:



Фото: Elite NYC

Привлекательная индивидуальность.

Привлекательность без индивидуальности стала доступна ширнармассам и обесценилась.

Что наши матрёшки, отрубившие носы и растянувшие губы гелем, теперь делать-то будут?

А я скажу, что: им теперь до конца жизни придётся носить лица устаревшей модели. Лица позавчерашнего дня, если хотите.

Сегодняшние лица и лица будущего — другие.



Фото: Elite NYC

Я этому очень рада.

Подойдите к зеркалу. Загляните в свои глаза — карие, голубые, зелёные, серые — и полюбуйтесь собственной уникальностью.

Вы — одна-единственная во всём мире.

И, возможно, именно та черта вашего лица, по поводу которой вы много лет комплексуете, делает вас такой: уникальной, неповторимой, красивой.

Как настроение? Что вас заботит? Что радует?

Я вас слушаю очень внимательно.

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