Совфед разрешил Путину использовать Вооруженные силы РФ в Донбассе

Совфед разрешил президенту РФ Владимиру Путину использовать Вооруженные силы РФ за рубежом, что позволяет ему ввести войска в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Трансляция заседания велась на сайте верхей палаты российского парламента.

Поддержали обращение Путина 153 сенатора. Никто из членов Совфеда не выступил против или воздержался от голосования.

Скриншот трансляции

Перед принятием решения по поводу соответствующего обращения президента РФ высказались представители профильных комитетов, поддержавшие его, а также сенаторы Константин Косачев и Юрий Воробьев.

После этого об обращении Путина высказалась и сама спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Мы исходим из того что это будут миротворческие силы для сохранения мира в "ДНР" и "ЛНР"», — пояснила она. По ее словам, российские войска в самопровозглашенных республиках нужны, «чтобы создать нормальные условия для жизни людей и обеспечить безопасность».

Обращение Путина по поводу ввода российских войск за рубеж поступило в Совфед сегодня.

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Президент РФ Владимир Путин ранее подписал законы о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве между Россией, «ДНР» и «ЛНР». Согласно документам, Россия, «ДНР» и «ЛНР» будут противодействовать «актам агрессии» и оказывать друг другу помощь, включая военную. Договоры заключаются сроком на 10 лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вопрос установления границ «ДНР» и «ЛНР» будет еще решаться, а замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко сказал, что РФ признала территории в границах, в которых власти республик фактически осуществляют полномочия и юрисдикцию.

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