Минздрав продлил срок действия медсправок для иностранцев до одного года

Срок действия сертификата и медицинских заключений для иностранцев и лиц без гражданства продлевается с трех месяцев до года, также сокращен объем исследований для медосмотров, говорится в приказе Минздрава.

Документ вступает в силу с 1 марта 2022 года. При освидетельствовании иностранных граждан теперь будут учитываться сведения о прохождении ими ранее диспансеризации или профилактических осмотров, подтвержденные медицинской документацией.

«В то же время для диагностики ряда заболеваний и состояний расширены способы и методы проведения диагностических исследований», – говорится в сообщении на сайте правовой информации.

Кроме того, сокращен объем медицинских исследований для иностранцев и лиц без гражданства в возрасте с 6 до 18 лет.

«Из приказа исключено требование о необходимости проведения химико-токсикологических исследований на наличие наркотических и психотропных веществ для иностранных граждан младше 13 лет. Из перечня инфекционных заболеваний, требующих диагностики в рамках медосвидетельствования, исключена новая коронавирусная инфекция», – отмечается в сообщении Минздрава.

Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал к введению обязательного медосмотра мигрантов.