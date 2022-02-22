Умер народный артист РФ Олег Вавилов

На 73-м году жизни умер народный артист России, актер театра и кино Олег Вавилов после продолжительной болезни, сообщили в пресс-службе Театра Сатиры.

«Олег Вавилов скончался сегодня после продолжительной болезни», – передает РИА «Новости» со ссылкой на собеседника агентства.

О дате и месте прощания и похорон не сообщалось, об этом будет известно через два дня.

Олег Вавилов родился 8 января 1950 года. Окончил ГИТИС. Был принят в труппу Театра сатиры в 2004 году, играл в спектаклях «Брависсимо!», «Орнифль, «Грустно, но смешно» и другие.

Также был актером Русского театра в Казани, МТЮЗа, Театра на Малой Бронной, снимался в кино и сериалах. Известен ролями в таких фильмах, как "Я – актриса", "Не было печали", "Конец вечности", сериалах "Бедная Настя", "Побег".