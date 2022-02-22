 

В Шотландии нашли останки неизвестного науке вида птерозавров

22.02.2022, 21:15, Новости дня
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На острове Скай в Шотландии обнаружены останки самого крупного в мире птерозавра Юрского периода, жившего порядка 170 млн лет назад, исследователи опубликовали статью о животном в британском журнале Current Biology.

«Мы сообщаем о новом сохранившемся трехмерном скелете, найденном в Шотландии, из средней юры (вторая эпоха Юрского периода)… Размах его крыльев оценивается более чем в два с половиной метра… Он еще активно рос, когда умер, что делает его крупнейшим известным птерозавром Юрского периода», – цитирует исследование РИА «Новости».

Размах крыльев птерозавра еще больше, чем у предыдущих находок. До этого предполагалось, что птерозавры в Юрский период не могли достигать размаха крыльев больше, чем 1,6-1,8 метра.

Останки классифицировали как новый род и вид птерозавров. Его назвали Dearc sgiathanach. Это переводится с гэльского языка как «крылатая рептилия» и «рептилия со Ская».

У птерозавра сохранилось 70% скелета. Это редкость для подобных находок, так как птерозавры плохо сохраняются.

Ранее на юго-западе Китая нашли окаменелые кости динозавра неизвестного вида, который жил во времена юрского периода. Его длина достигала примерно 1,7 м.



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