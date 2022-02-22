Очки – надежное решение от темных кругов: хитрости, которые помогают женщинам выглядеть гораздо моложе

Порой мы совершаем досадные ошибки при подборе одежды, из-за чего выглядим старше своих лет. Нужно брать пример с модниц, которые знают, что секрет эффектного лука заключается вовсе не в том, чтобы подобрать одежду по фигуре. В статье мы расскажем, чему при составлении образа нужно уделять внимание, чтобы выглядеть моложе.

Избегайте черных вещей

Черная одежда стройнит, помогает создать элегантный образ, однако есть один нюанс. Дело в том, что на фоне черного цвета лицо кажется более бледным. Становятся отчетливо видны морщинки, отчего визуально человек кажется старше своих лет.

Старайтесь не носить черный верх. Выбирайте наряды более светлых оттенков. Вовсе не обязательно это должен быть белый цвет. Приветствуются молочный, розовый. В такой одежде ваша внешность будет более привлекательной. А черными могут быть брюки или юбка.

Носите более длинные юбки

С возрастом рекомендуется переходить на юбки и платья длины миди. Благодаря этому вы выглядите более женственно и элегантно. Кроме того, благодаря юбкам и платьям такой длины вам удастся скрыть недостатки фигуры. Если надеть мини, то может быть виден целлюлит на ногах. Когда вы присядете, то некрасиво будут выглядеть складки в области колен. Вам придется одергивать юбку, чтобы скрыть данные дефекты, отчего появится чувство неловкости и дискомфорта. Поэтому не доставляйте себе ненужных неудобств и переходите на миди.

Носите очки, чтобы скрыть круги под глазами

Посмотрите на зрелых гламурных дам. Они часто предстают на публике в солнцезащитных очках. Может показаться, что это просто деталь образа, но на самом деле это хитрость, с помощью которой можно скрыть некоторые дефекты, к примеру, круги под глазами или морщинки, которые с возрастом появляются вокруг глаз в большом количестве.

Для женщин старше 55 лет солнцезащитные очки особенно важны, поскольку ультрафиолет вреден для глаз, а с возрастом у многих ухудшается зрение. Поэтому очки рекомендуется носить не только летом, но и в любой другой сезон, когда светит солнце.

При выборе очков обращайте внимание на их форму и на форму своего лица. Например, если у вас квадратное лицо, то квадратные очки не подойдут. Вам нужны овальные. Чем крупнее лицо, тем крупнее должны быть очки и толще оправа. На худощавых лицах лучше смотрятся очки в тонкой оправе.

Окажитесь от тонкого трикотажа

Жирок в области живота и бедер — это проблема, которая появляется у многих женщин с возрастом, даже у тех, которые в молодости отличались стройной фигурой и осиной талией. Возрастные изменения в организме никто не отменял, поэтому нужно относиться философски к таким трансформациям. Есть подходящая одежда, которая помогает скрывать недостатки.

Однако материал, из которого изготовлена одежда, имеет немаловажное значение. Некоторые женщины совершают ошибку, когда надевают кофты и туники из тонкого трикотажа. Им кажется, что удлиненные изделия (доходящие до середины бедра) прикрывают проблемные места в области талии и бедер. Но суть в том, что такая одежда недостатки только подчеркивает, ведь тонкая ткань ничего не может скрыть.

Отдавайте предпочтение плотному трикотажу или надевайте блейзеры и верхнюю одежду оверсайз, чтобы скрыть проблемные зоны.

Хороший вариант — это приталенный жакет. Он делает фигуру более женственной, а также скрывает жирок на боках и на животе.

Носите обувь на небольшом каблуке

Обувь с острым носком и на небольшом каблуке помогает сделать образ более элегантным и изысканным. Даже в брюках вы будете выглядеть женственно и модно, если предпочтете такую обувь. Во время ношения обуви на каблуках улучшается ваша походка – она становится более грациозной.

От обуви на высоких шпильках лучше отказаться. Отдавайте предпочтение каблукам высотой 2-3 см. Важно, чтобы обувь была устойчивой и удобной.