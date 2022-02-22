 

Дискомфорт в глазах и расплывчатое зрение могут быть признаком хронического заболевания

22.02.2022, 21:00, Разное
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Часто мудрый организм дает человеку сигналы о том, что с ним не всё благополучно. Однако в большинстве случаев эти предупреждения игнорируются: плохое самочувствие, проблемы со зрением и многие другие симптомы, как правило, люди считают признаками усталости, физического или морального напряжения. На самом же деле всё это может являться признаками начальных стадий серьёзных проблем со здоровьем.
Недавно в результате многочисленных исследований специалисты пришли к выводу, что такие, на первый взгляд, распространенные явления как усталость глаз, размытое и нечёткое зрение могут являться первым признаком рассеянного склероза. Этот недуг является хроническим аутоимунным заболеванием, которое может спровоцировать помутнение зрения вследствие неврита, то есть воспаления зрительного нерва глаза.

Конечно, в современном мире глаза человека получают очень большую нагрузку. Это просмотр телевизора, долговременная работа за компьютером, планшетом или смартфоном, чтение большого количества информации, оформленной мелким шрифтом. Для отдыха глаз и в целях профилактики нарушений зрения медики рекомендуют периодически, хотя бы один раз в час, делать небольшую гимнастику: прикрыть глаза и несколько раз сделать ими вращательные движения, а также вверх-вниз, затем открыть глаза и поочередно переводить взгляд от близко расположенных предметов до самых дальних. Однако если эти меры не оказывают воздействия и на протяжении долгого времени ощущается дискомфорт в глазах и помутнение зрения, нужно как можно скорее обратиться к врачу.

Источник: womanel.com



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