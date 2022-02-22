Мнение: Итоги Олимпийских игр в Пекине, детский профессиональный спорт и олимпиада по финграмотности

1. Россия установила исторический рекорд по числу медалей, завоёванных нашей сборной на зимних олимпиадах – 32 медали. В общем командном зачёте по количеству наград российская сборная заняла второе место:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/kakoe-mesto-zaniala-rossiia-na-olimpiiskih-igrah-v-pekine-po-chislu-medalei-6212083bca159d476cfe80fb?&

https://genby.livejournal.com/978146.html

По золотым наградам мы на лишь на девятом месте, из-за чего отдельные несознательные граждане начали кричать о том, что наша сборная потерпела провал и что спорт в России находится чуть ли не при смерти.

Это, конечно, неверно. Разница по показателям между золотом, серебром и бронзой зачастую минимальна, конкретный цвет медалей может определяться чистой удачей (либо второстепенными в нормальной ситуации факторами, вроде психологического давления на сборную). И если россияне способны попасть в мировой топ-3, это однозначно говорит о том, что наш спорт находится на очень высоком уровне.

2. В связи с историей 15-летней фигуристки Камилы Валиевой, несправедливо обвинённой в применении допинга и сорвавшей на нервах своё выступление, активизировались разговоры о том, а насколько вообще допустимо участие столь юных спортсменок во взрослых соревнованиях по фигурному катанию.

Мол, раньше так детей не мучали. А все победы российских фигуристок за последние 10 лет якобы связаны с тем, что российские тренеры коварно берут в оборот девочек-подростков, которые выигрывают за счёт короткого возрастного окна в несколько лет, когда мускулы растут быстро, но набрать вес женский организм ещё не успел. И после 20 лет они вынуждены будут уйти из фигурного катания.

Этот вопрос подробно разбирает блогер genby:

https://genby.livejournal.com/977530.html

Если кратко, то, в общем, ничего особо нового за последние 10 лет Россия не изобрела. Фигуристки и раньше довольно быстро заканчивали карьеру, девочек-спортсменок и раньше стремились поставить на коньки как можно раньше. Просто конкретно в России сумели найти более эффективные приёмы тренировок и создать сильную школу. Теперь мы берём почти все медали в женском катании на олимпиадах и чемпионатах, и многим на Западе это не нравится. Ведь женское фигурное катание – это один из самых зрелищных, а значит, самых важных в современном мире видов спорта.

Если уж предъявлять здесь какие-то претензии, то к профессиональному спорту вообще. Как правило, везде детей стараются набирать в секции пораньше, чтобы ближе к 18-20 годам, когда физические возможности организма выходят на пик, успеть вырастить хорошо подготовленных профессионалов. Так или иначе, дети во всём мире массово занимаются спортом, и те, кто замахнулся на профессиональную карьеру, вынуждены проходить жёсткие тренировки.

Профессиональные тренировки обычно вредят здоровью, так что на одного чемпиона приходятся сотни или даже тысячи менее успешных спортсменов, которым приходится платить за большой спорт большую цену. Однако народ требует зрелищ, а родители хотят видеть своих детей с медалями в руках. Россия здесь принципиально не отличается от других стран.

3. В России проводят олимпиады не только по строению паука-крестовика, но и по финансовой грамотности:

https://hightech.plus/2022/02/16/na-uchiru-startuet-olimpiada-po-finansovoi-gramotnosti-i-predprinimatelstvu-dlya-shkolnikov

Всероссийская онлайн-олимпиада для учеников 1–9 классов пройдет с 1 до 31 марта. Принять участие в ней сможет любой желающий, задания доступны после прохождения регистрации.

Задания олимпиады на конкретных примерах из повседневной жизни объясняют, в чем заключается рациональная модель финансового поведения. Они помогут научиться распознавать приемы мошенников и маркетинговые уловки, планировать личные сбережения и расходы, безопасно пользоваться банковской картой. Отдельные блоки задач посвящены развитию предпринимательских качеств и бережному отношению к природе как части культуры потребления.<…>

В 2021 году в олимпиаде участвовали более 800 тыс. школьников. Участники и победители олимпиады этого года смогут пополнить свои портфолио сертификатами и грамотами, которые появятся в их личных кабинетах на Учи.ру.

Полагаю, что среди участников олимпиады клиентов микрофинансовых организаций будет меньше.