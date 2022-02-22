Удумал похищенье смело и стал вдруг фигурантом дела

Сколько нашим людям праздничных дней ни давай — им всё мало! Так почему бы не продолжить новогодние праздники? Желательно еще дней на десять.

В январе такие «уникальные» мысли наверняка посещали не только 42-летнего жителя Волгограда, да не все решились их осуществить. То ли нагулялся народ, то ли креативности не хватило придумать достойную причину для продления каникул…

А вот у хорошо погулявшего россиянина голова, как ни странно, еще работала, но далеко не на все сто. Измыслил бедняга, как ему казалось, неопровержимое оправдание своих прогулов: сочинил душещипательную историю с собственным похищением. Мало, видать, читал он в детстве книжек и смотрел кино — иначе выдумал бы что-нибудь более достойное, чтоб ему поверили.

Ну а так и с работы уволили, и правоохранительные органы заинтересовал. Отправился прогульщик в полицию и заявил ни больше ни меньше как о похищении себя любимого какими-то неизвестными личностями. Дескать, не ходил работник на свой завод с 11 по 20, так именно в эти январские дни его и удерживали силой. Нашим же полицейским нечего делать, так пусть пойдут незнамо куда и найдут незнамо кого. Однако ж тем пришлось взять заявление и разбираться в этих измышлениях.

Только результаты фантазеру, скорее всего, не понравились. Оперативники выяснили, что никто вруна не похищал и возбудили против него уголовное дело. Его фигурант, как сообщает на своем сайте региональное следственное управление СК РФ, подал ложный донос. Он, оказывается, мечтал обзавестись официальным документом, оправдывающим отсутствие прогульщика на рабочем месте.

Неизвестно, в каком состоянии сочинитель подавал заявление, зато про жительницу Якутии, несколько ранее позвонившую в полицию и сообщившую о собственном похищении, там сразу все поняли — она была совершенно пьяна. Свое ложное обращение женщина объяснила отсутствием собеседника. Не забыла рассказать полицейским и о стрессе якобы из-за гибели 17-летней дочери, которая жива-здорова.

К счастью, пьяным бредням в полиции давно никто не верит, но ценное время на их проверку сотрудникам тратить все-таки приходится.

Источник информации и картинок: lenta.ru, ne-kurim.ru, nationnewslead.com

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