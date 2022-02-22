 

Машина с водителем внутри провалилась в яму с кипятком в Петербурге

22.02.2022, 20:25, Разное
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В Санкт-Петербурге автомобиль с водителем внутри провалился в яму с кипятком. Она образовалась на дороге из-за прорыва трубопровода.

Инцидент произошел в ночь на 22 февраля на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Лени Голикова в Кировском районе города. Черный “Мерседес” на глазах очевидцев провалился в яму, после чего водителя иномарки пришлось вытаскивать из машины через заднее стекло. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Прокуратура начала проверку по факту происшествия, сообщает телеканал “360”.



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