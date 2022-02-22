 

Байден сегодня выступит с обращением по ситуации в Украине. Где и когда смотреть

22.02.2022, 20:20, Новости дня
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Ожидается, что обращение начнется в 20.00 по киевскому времени. 

Транслировать обращение с переводом на русский будет “Голос Америки”. 

ВИДЕОВидео: Голос Америки / YouTube
Контекст:

18 февраля Байден проводил брифинг, посвященный Украине. Общение главы Белого дома с журналистами проходило на фоне резкого обострения ситуации на Донбассе, которое началось 17 февраля и продолжается до сих пор. 

5 февраля 2022 года нижняя палата парламента России – Госдума – приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании незаконных формирований “ЛНР” и “ДНР” как “независимых республик”.

21 февраля Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания “независимыми республиками” незаконных вооруженных формирований “ЛДНР”. Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.

Позже в тот же день Путин объявил о признании “независимости” оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований “ДНР” и “ЛНР” Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для “поддержания мира”. Поздно вечером 21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.

22 февраля Госдума, а следом за ней и верхняя палата парламента РФ – Совет Федерации – ратифицировали договоры РФ с “ЛДНР” о дружбе и взаимопомощи. В тот же день Софвед разрешил Путину использование российских войск за пределами страны. 

Действия РФ осудили в Евросоюзе и США.

США ввели санкции против “ЛДНР”, Великобритания – против пяти российских банков и трех бизнесменов из РФ, Германия решила приостановить сертификацию “Северного потока – 2”, а Канада и Евросоюз  анонсировали санкции в связи с решением Путина.

В связи с происходящим был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли.

Зеленский заявил, что решение РФ о признании “независимости” так называемых “ЛДНР” Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.

Верховная Рада приняла постановление, в котором заявила, что Россия, признав “независимость” террористов, в одностороннем порядке вышла из Минских соглашений.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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