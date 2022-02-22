 

“Все проходит, все забывается”. Лукашенко на фоне признания “ЛДНР” Россией обратился к украинцам

22.02.2022, 20:20, Новости дня
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Лукашенко обращался именно к Украине, а не к РФ, которая оккупировала Крым и часть Донбасса. Он заявил, что путь Беларуси и России – это “путь миролюбия и согласия”.

“В этот острый период хочу обратиться к украинскому народу и руководству [Украины]. Давайте сделаем так, чтобы мы, славяне, жили всегда в мире и согласии. Все проходит, не только противостояние и конфликты, но и самые страшные войны. Все проходит, забывается. Проблема в том, насколько глубок будет шрам в сердцах наших славянских народов после наших конфликтов”, – сказал Лукашенко.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.

21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания “независимыми республиками” незаконных вооруженных формирований “ЛДНР”. Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.

Позже в тот же день президент РФ Владимир Путин объявил о признании “независимости” оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований “ДНР” и “ЛНР” Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для “поддержания мира”.

22 февраля договоры с “ЛДНР” ратифицировали Госдума РФ и Совет Федерации.

Действия России осудили в Евросоюзе и США. США уже ввели санкции против “ЛДНР”. Президент США Джо Байден своим указом запретил американцам инвестировать, вести торговлю и финансовые операции с ОРДЛО. Также документ предусматривает возможность вводить санкции против лиц, которые после подписания указа продолжат вести экономическую деятельность в этих регионах, занимать высокие должности в компаниях, работающих в ОРДЛО, или сотрудничать с лицами, которые попадут под санкции по этому документу.

Под санкции Великобритании попали пять финучреждений РФ: “Промсвязьбанк”, банк “Россия”, “Индустриальный сберегательный банк”, “Черноморский банк развития” и “Генбанк”. Также ограничения затронули трех российских миллиардеров из ближайшего окружения Путина – Геннадия Тимченко, Аркадия и Игоря Ротенбергов.

Из-за действий России приостановить сертификацию газопровода “Северный поток – 2”, который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, решила Германия.

Санкции в связи с решением Путина анонсировала также Канада.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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