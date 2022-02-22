Винная дегустация – необычный подарок к 23 февраля

Винный гастробар Blush

Авторская кухня (в частности, тапас-бар с новым меню) сочетается здесь с впечатляющей винной картой. Но если хочется разнообразия и интерактива, раз в месяц бар, стремящийся развивать и поддерживать интерес к российскому виноделию, устраивает дегустации – как с известными мастерами, так и с энтузиастами новой волны. Например, 24 февраля состоится дегустационный ужин совместно с Villa Victoria, известной винодельней из Новороссийска. Саму дегустацию проведет основатель и владелец компании Сергей Янов. Гости познакомятся с пятью винами из уникального терруара долины Семигорье и, несомненно, узнают много нового о вине. К каждому напитку шеф-повар Антон Истратов и сомелье Диляра Булгакова подобрали идеальную гастрономическую пару.

Лосось слабой соли – одно из предложений шеф-повара Blush к дегустации

Magnum Wine Bar

Дегустации и лекции о барной и винной культуре проводятся здесь регулярно. Собственные и приглашенные сомелье вашей группе от 2 до 16 человек предложат не менее пяти наименований вина на пробу с подходящими к нему закусками. Можно заказать индивидуальную тему дегустации или выбрать заготовленную из программы, например, “Вина Бордо”, “Вина Германии”, “Крепленые вина”, “Десертные вина позднего сбора” или даже “Винные бокалы” – о влиянии формы бокала на цвет, аромат, вкус и температуру вина.

Винный бар My Big Love

Во время неспешной камерной встречи (до 10 человек) сомелье представляет оригинальную подборку из 7–10 премиальных вин. В том числе – тех, что не встретишь на полке и не попробуешь по бокалам просто так. Каждая дегустация посвящена отдельной теме – либо сорту винограда, либо винодельческому региону, либо особому методу винификации. Сейчас в образовательной программе обозначено несколько лекций: “Легендарное Бордо”, “Острова и вулканы”, “Игристое – всему голова”, “Автохтоны”, “Оранжевые вина”, “Его величество рислинг”, “Многоликий совиньон блан”, “Коммунальная Бургундия” и “Мечты о пино нуаре”. В любой день вне программы вы можете заказать тему дегустации под свою компанию. Подготовьтесь к сеансу настоящего гедонизма!

Сеть баров “Винный базар”

23 февраля в том баре, что на Большой Садовой, состоится очередная “игра” в Винном Казино – интерактивная дегустация, которую по традиции проводит сомелье Иван Бут. Участникам нужно будет угадать сорт, страну и год урожая вина, делая ставки настоящими фишками. Несмотря на то, что все этикетки будут закрыты, сомелье своей информативной лекцией о вине и подсказками даст возможность выиграть даже новичкам. А выигрыш в этом казино – подарочный сертификат в “Винный базар”.