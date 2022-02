Даня Милохин: 10 коротких вопросов

На что потратили свой первый гонорар?

Если честно, то не помню. Скорее всего, на вещи.

Помните свою первую любовь?

Первая любовь была в лагере, я даже ей тогда песню написал.

Я тебя люблю так сердечно, эта любовь останется навечно.

Я тебя никогда не забуду, я тебя любить всегда буду.

Вот такой вот стишок.

Самый близкий человек для меня…

Самый близкий человек для меня Я.

Какое самое странное сообщение приходило вам в direct?

Самое странное, наверное, от парней типа “познакомимся”. Такое себе.

Какая была первая брендовая вещь в гардеробе?

Не помню точно, что, но это был бренд VETEMENTS.

Когда последний раз смотрели на свое фото и думали: “Боже, что на мне надето?”

Честно, не было такого никогда. Даже если какие-то старые фото, то я трезво оцениваю, что это было. Это прошло, сейчас уже другой стиль, другой вкус.

Самое необычное место, где занимались сексом?

Туалет в Кофемании.

Какую песню любите петь в караоке?

В машине люблю петь трек Love Is Gone:

I’m sorry, don’t leave me,

I want you here with me.

Наизусть знаю песню. И сейчас на повторе часто играет мой новый трек “Без капли мысли”. Вам тоже советую послушать.

Я горжусь, что мне удалось…

Горжусь, что мне удалось сегодня собраться не торопясь.

Самый безумный поступок на сегодняшний день?

На самом деле я не слежу за своими поступками, не запоминаю их. Живу сегодняшним днем.