Даня Милохин: 10 коротких вопросов
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На что потратили свой первый гонорар?
Если честно, то не помню. Скорее всего, на вещи.
Помните свою первую любовь?
Первая любовь была в лагере, я даже ей тогда песню написал.
Я тебя люблю так сердечно, эта любовь останется навечно.
Я тебя никогда не забуду, я тебя любить всегда буду.
Вот такой вот стишок.
Самый близкий человек для меня…
Самый близкий человек для меня Я.
Какое самое странное сообщение приходило вам в direct?
Самое странное, наверное, от парней типа “познакомимся”. Такое себе.
Какая была первая брендовая вещь в гардеробе?
Не помню точно, что, но это был бренд VETEMENTS.
Когда последний раз смотрели на свое фото и думали: “Боже, что на мне надето?”
Честно, не было такого никогда. Даже если какие-то старые фото, то я трезво оцениваю, что это было. Это прошло, сейчас уже другой стиль, другой вкус.
Самое необычное место, где занимались сексом?
Туалет в Кофемании.
Какую песню любите петь в караоке?
В машине люблю петь трек Love Is Gone:
I’m sorry, don’t leave me,
I want you here with me.
Наизусть знаю песню. И сейчас на повторе часто играет мой новый трек “Без капли мысли”. Вам тоже советую послушать.
Я горжусь, что мне удалось…
Горжусь, что мне удалось сегодня собраться не торопясь.
Самый безумный поступок на сегодняшний день?
На самом деле я не слежу за своими поступками, не запоминаю их. Живу сегодняшним днем.
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