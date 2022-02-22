 

Депутатам Госдумы временно запретили покидать Россию

22.02.2022, 20:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров сообщил, что его коллегам временно запретили покидать Россию, поскольку в ближайшее время они должны будут утвердить признание ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. В эфире радиостанции “Комсомольская правда” он осудил поведение некоторых парламентариев, которые неожиданно решили улететь отдыхать в другие страны.

По словам Фёдорова, с 20 февраля свыше сотни депутатов взяли временный отпуск, не менее 60 из них успели покинуть Россию – об этом он узнал в разговоре с замглавы комитета по регламенту.

“Я спросил у него – а почему ты не бьёшь тревогу? Это же угроза срыва ратификации по Донбассу, разве так можно? А он отвечает: да я сам через час улетаю, и ты помалкивай. А я молчать не стал, я сообщил наверх, – сказал депутат. – И сейчас мне стало известно, что на сигнал отреагировали, временно закрыли вылет, выезд, проще говоря, пересечение границы. Пограничники не выпускают”

Парламентарий добавил, что возмущён поведением коллег.

“Я не понимаю, почему именно сейчас многие сорвались, совершенно не глядя на обстановку, на предстоящие голосования в конце концов. Ратификация по ДНР и ЛНР – это очень важное голосование. Неужели можно так по-наплевательски относиться к своей работе, я вот этого не понимаю. Проголосуй за ратификацию и лети куда угодно, хоть в Абхазию на море, хоть в Венесуэлу на сафари, или чем там вообще занимаются. Ты же депутат, а значит, будь ответственным”, – заключил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.06 / Наносим защитный бальзам и не только: уход за губами в летний зной

15.10 / Мнение: О сроках закрытия Москвы на новый некарантин

28.11 / Мнение: Ходят еще по нашей земле мошенники и проходимцы

26.12 / Ученые рассказали о «вредном» напитке, способствующем долголетию

28.08 / Мнение: Коротко по Белоруссии. 23.08.2020

03.06 / Мнение: Нетаньяху все

15.07 / На Бережковской набережной отремонтировали причал “Киевский вокзал”

10.02 / Мнение: Су-30 обогнал F-15 по продажам

02.02 / Суд приговорил Навального к трём годам домашнего ареста в СИЗО-1

24.09 / Мнение: “Джевелины” у них не той системы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика