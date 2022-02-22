Депутатам Госдумы временно запретили покидать Россию

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров сообщил, что его коллегам временно запретили покидать Россию, поскольку в ближайшее время они должны будут утвердить признание ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. В эфире радиостанции “Комсомольская правда” он осудил поведение некоторых парламентариев, которые неожиданно решили улететь отдыхать в другие страны.

По словам Фёдорова, с 20 февраля свыше сотни депутатов взяли временный отпуск, не менее 60 из них успели покинуть Россию – об этом он узнал в разговоре с замглавы комитета по регламенту.

“Я спросил у него – а почему ты не бьёшь тревогу? Это же угроза срыва ратификации по Донбассу, разве так можно? А он отвечает: да я сам через час улетаю, и ты помалкивай. А я молчать не стал, я сообщил наверх, – сказал депутат. – И сейчас мне стало известно, что на сигнал отреагировали, временно закрыли вылет, выезд, проще говоря, пересечение границы. Пограничники не выпускают”

Парламентарий добавил, что возмущён поведением коллег.

“Я не понимаю, почему именно сейчас многие сорвались, совершенно не глядя на обстановку, на предстоящие голосования в конце концов. Ратификация по ДНР и ЛНР – это очень важное голосование. Неужели можно так по-наплевательски относиться к своей работе, я вот этого не понимаю. Проголосуй за ратификацию и лети куда угодно, хоть в Абхазию на море, хоть в Венесуэлу на сафари, или чем там вообще занимаются. Ты же депутат, а значит, будь ответственным”, – заключил он.

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