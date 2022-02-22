Мнение: Дилемма Рэтта Батлера

«Унесенные ветром» – едва ли не самый знаменитый американский эпос, его одно время сами американцы называли «величайшим романом в американской литературе». Сейчас, понятно, время другое, и «Унесенных ветром» в США, по всей видимости, скоро и вовсе запретят, как фильм «расистский» и «полностью неполиткорректный» – первые ласточки уже появились (HBO уже выкидывала фильм из своего каталога на пике разгула толерантности в 2020 году).

Но, пока политкорректность в Штатах победила полностью, но еще не окончательно – книга Маргарет Митчелл, как и усыпанный наградами одноименный фильм 1938 года, все еще живут и даже собирают поклонников на всех континентах, в том числе и в нашей заснеженной России. В частности, не избежал очарования и я: в свое время, в самом начале 90-х, отсмотрел сей шедевр аж дважды –и был, естественно, покорен великой Вивьен Ли… Но речь сейчас не о ней.

Как во всяких по-настоящему великих произведениях, помимо мощного основного сюжета в «Унесенных» есть и немало крайне интересных побочных ответвлений, которые западают в память, «спят» в ней – а потом вдруг вспыхивают в мозгу, разбуженные внезапными ассоциациями из самых актуальных текущих новостей, кои вроде бы не могут иметь никакого отношения к событиям чужого, да к тому ж полностью придуманного прошлого.

Вот так случилось со мной. Я вдруг вспомнил историю Ретта Батлера (Кларк Гейбл), незадачливого красавца-мачо и вечного спутника главной героини, которого она большую часть книги и фильма терпеть не может… Точнее, один яркий эпизод. В самом конце американской Войны Севера и Юга, то ли до, то ли во время падения Атланты, когда неизбежность поражения Юга становится всем очевидной, Ретт Баттлер, который до этого откровенно смеялся над войной и называл идиотами всех, в ней участвующих, вдруг решается и… уходит в армию южан.

Во всякого рода критике, которую я читал, этот поступок Батлера нигде особо не обсуждался. Хотя он ведь сам по себе очень любопытный. Батлер, как его показывают в фильме, отнюдь не херувим и вообще не слишком положительный персонаж. Он шельма, эгоист, любитель приударить за красотками, прожигатель жизни – никто, собственно, от него никаких подвигов и не ждет. И он оправдывал общее отношение, высмеивая «патриотические» порывы своих сограждан, называя войну бессмысленной, в частности, кстати, потому, что он с самого начала объявил дело рабовладельцев-«южан» проигранным, прежде всего потому, что южане – его соотечественники – слишком тупы и высокомерны, да и уступают по всем параметрам алчным «северянам» (которых Батлер, естественно, тоже ни в грош не ставил).

В общем, был такой хлыщ, циник и подонок – кем его, собственно, все и считали. На войну, прикрывшись цинизмом, не пошел. Но вот тогда, когда все его прогнозы, по сути, сбылись, и близость краха уже стала понятна всем – вот тут он ВДРУГ как бы пересматривает все свои взгляды и вступает в ряды Юга!

Чем-то – по своей парадоксальности и как будто полной «тупости» – это решение знаменитого (не у нас) литературного героя напоминает… недавнее, тоже ставшее знаменитым решение Навального вернуться в Россию – прямо под уголовный процесс. Досужих обывателей в обоих случаях шокирует какая-то, на их взгляд, вопиющая бессмысленность: ЗАЧЕМ?? – вопрошают они. А если обыватель чего-то не может понять – он начинает злиться. Мало кто оказывается способен смириться с тем, что существует нечто, выходящее за круг его привычных понятий. Обычная реакция в таких случаях – сначала недоумение, потом злоба, потом вердикт: этот человек – сумасшедший. Его надо убить или посадить в психушку!

Зачем Навальный вернулся, если знал, что его посадят? Зачем Ретт Батлер, пройдоха и хитрец, пошел в армию, которой предстояло быть окончательно разгромленной в ближайшие месяцы, а то и недели? А если он такой «патриот» – то почему тогда не вступил в нее с самого начала, когда еще считалось, что у Юга еще есть какие-то шансы на победу?

Как правило, причины недопонимания благонамеренных читателей и зрителей тут иметь один корень: люди совершенно неверно оценивают природу мотивации героев. Они исходят из убеждения, что цель героев – победить, взять верх над врагами. Типа – а что еще-то?! Зачем иначе ставить себя под пули или под пытки в российских тюрьмах?

Но мотивация тут просто другая. И у Батлера, и у Навального. Цель – не победа (оба трезво отдают себе отчет, что победа невозможна); цель – сохранить самоуважение. Поэтому недоотравленный Навальный возвращается в Москву, а веселый бонвиван Батлер присоединяется к гибнущей армии. Человеку с самоуважением бывает легко сделать выбор, поскольку он вдруг отчетливо понимает, что дальнейшая жизнь без самоуважения для него не будет иметь смысла.

Казалось бы – что тут непонятного? Обыватель мог бы увидеть ситуацию в правильном свете – но он обычно просто не хочет, потому что когда-то в его жизни похожая ситуация была у него, и он тогда отказался от самоуважения– как ящер, отбрасывающий хвост-рудимент. Обыватель боится и не хочет рассматривать «ситуацию Батлера» (и Навального) как ситуацию выбора – ведь тогда придется предположить, что выбор и у него когда-то БЫЛ… А лучше бы думать, что отказ от самоуважения никакого выбора не предполагает, что он происходит «автоматически». На войне могут убить – ты от нее и «косишь» всеми силами; за «оппозицию» могут посадить – ты в оппозиции не участвуешь, а если сдуру все ж поучаствовал – то уж, само собой, сам в охранку не приходишь.



Атланта в огне. “Унесенные ветром”, 1939

Все это, в общем, банальные рассуждения, и я на эти темы уже писал достаточно. Собственно, в «ситуации Батлера» меня привлекла прямая аналогия. Ретт, придуманный Митчелл, в какой-то момент устыдился быть «самым умным» среди прямых, честных и безнадежных идиотов, которые летят в небытие ради своих дурных, рабовладельческих, нежизнеспособных идеалов. Батлер устыдился – и пошел к ним получать свою пулю или осколок снаряда. «Отдавать долг» – в том самом, изначальном смысле слова. Пошел – потому что ощущал с ними какое-то родство, по всей видимости.

Разительное, конечно, отличие от нынешнего почти повального убеждения, что «высокий IQ» должен автоматом обрывать все узы, любое родство и, главное, любые долги с теми, кто глупее и примитивнее, то есть ум – это такой «пропуск в людены» (Стругацкие) или, на худой конец, «граждан мира».

Но я вот смотрю сейчас – и думаю: Россия, очевидно, свою гражданскую со всем миром тоже почти проиграла. Тоже практически по своей вине, тоже во многом ввиду руководства некомпетентных и коррумпированных идиотов, тоже борьба была с самого начала практически безнадежна ввиду полного неравенства сил. Россия проигрывает – потому что не может не проиграть, и скоро ее поражение станет полным и окончательным.

Но точно так же, как и в случае с «Севером» в романе у Митчелл (южанки!) – побеждающая противоположная сторона, хоть она, возможно, и несет с собой Прогресс – все равно ТОЖЕ состоит по большей части из алчных пройдох и беспринципных мерзавцев, и никаких иллюзий на этот счет нет (почти не осталось).

Я вот думаю – черт, и что? Значит ли это, что уже пришла пора присоединиться к уже почти разбитой армии, как книжный Ретт?

Или признать, что я подлее придуманного Батлера?