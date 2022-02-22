 

Появились фото гибридной версии кроссовера Geely Monjaro 2022 года

22.02.2022, 20:07, Новости дня
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Опубликованы изображения гибридного паркетника Geely Monjaro 2022 модельного года.

Официальные продажи на российском рынке состоятся уже в конце нынешнего года. По представленным снимкам можно свидетельствовать, что в камеры фотошпионов попался тестовый экземпляр. По внешнему виду гибридный экземпляр Geely Monjaro 2022 имеет модернизированные бамперы, стильную решетку радиатора и некоторые дополнительные элементы. Приобрести автомобиль можно по цене 2,1 млн рублей.

Предполагается, что озвученная стоимость позитивно отразится на уровне продаж автомобиля. Под капотом кроссовера Geely Monjaro 2022 установлен 1,5-литровый турбированный агрегат с общей отдачей 150 л.с. Кроме того, запас хода с учетом гибридной силовой установки достигает около 1400 км. Средний расход топлива составит около 3,9 литра.



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