Мусоровоз повредил две легковушки в Петербурге

Скандалы вокруг вывоза мусора из городских дворов Санкт-Петербурга продолжают преследовать Северную столицу.

На этот раз возмущение Петербуржцев вызвало не недельное отсутствие мусоровоза, а, напротив, его появление. Если быть точнее — спецтехника устроила аварию на дворовой территории, зацепив две машины в ходе попытки протиснуться по узкой улочке, заставленной транспортом.

Такая ситуация имеет прямые отсылки к уборке снега, с которой не может справиться губернатор Александр Беглов. Местные жители не могут как следует припарковать свои автомобили из-за ледяных наростов на дороге и келейности, что в результате приводит к подобным последствиям.