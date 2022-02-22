 

Мусоровоз повредил две легковушки в Петербурге

22.02.2022, 20:07, Новости дня
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Скандалы вокруг вывоза мусора из городских дворов Санкт-Петербурга продолжают преследовать Северную столицу.

На этот раз возмущение Петербуржцев вызвало не недельное отсутствие мусоровоза, а, напротив, его появление. Если быть точнее — спецтехника устроила аварию на дворовой территории, зацепив две машины в ходе попытки протиснуться по узкой улочке, заставленной транспортом. 

Такая ситуация имеет прямые отсылки к уборке снега, с которой не может справиться губернатор Александр Беглов. Местные жители не могут как следует припарковать свои автомобили из-за ледяных наростов на дороге и келейности, что в результате приводит к подобным последствиям. 



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