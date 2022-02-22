Мнение: О фотосериале “Разморозка”

Насколько я вижу, много новичков купили места на курс “Траблшутинг-2”, многие из них не были на тестах.

Подозреваю, что некоторые совсем не знакомы с содержанием ФС “Разморозка” или знакомы плохо.

Надеюсь, что все они посмотрят предыдущие сезоны до того, как будут проходить квесты курса.

Давайте поможем новичкам воспринимать сериал более системно?

Прежде всего это обучающий материал, а не развлекательный, то есть сюжетные линии сделаны так, чтобы показать особенности всех типов заморозки и пути их разморозки.

Заморозка – синоним фрустрации.

Фрустрация – это блокировка мотивации, нарушение в потоке спонтанности.

Спонтанность многие понимают неверно, как и фрустрацию.

Спонтанностью часто называют мобильность. Но отношение спонтанности к мобильности косвенное.

Спонтанность – достаточное количество энергии, которое позволяет легко подключаться к задаче, легко переключаться, избегать режима жесткой экономии и энергетических ям.

Фрустрация – это перебои в потоке спонтанности. Фрустрация может касаться конкретного дела и тогда мы говорим, что у нас закончилась мотивация, нам перехотелось, или с самого начала не хотелось, хотя и надо. Фрустрация может касаться целого ресурса (сферы жизни) и даже многих ресурсов, вплоть до большинства. В последнем случае можно говорить об общей апатии или депрессии. Жить такому человеку не хочется, спонтанность его близка к нулю, сил нет ни на что, желаний тоже нет.

Несмотря на то, что фрустрация в ресурсах может быть то больше, то меньше, и зависит от разных условий, в любовном ресурсе существуют типы фрустрации или типы заморозки, которые условно делятся на три главные вида.

Для мужчин: онегины, казановы, печорины.

Для женщин соответственно: рапунцели, белоснежки, золушки.

Есть четвертый тип: КСЖ (для мужчин) и белладонны (для женщин) – это тип онегиных-рапунцелей, которые в сексуальном ресурсе казановы-белоснежки, и в результате получается синтез не похожий не на тех, ни на других, а достаточно своеобразный.

Все типы заморозки описаны в моей книге “Любовь: секреты разморозки”. К сожалению, сейчас эта книга является библиографической редкостью и продается частными лицами по коллекционной цене. Но я обязательно ее переиздам после издания второй книги, сроки назвать пока не могу. Поэтому пока предлагаю читать блог и смотреть фотосериал, чтобы разобраться во всем лучше.

Многообразие и индивидуальные особенности героям разных типов придает то, что кроме типов заморозки люди отличаются еще уровнем развития границ и делятся, условно, на рапанов, рыб и нерыб.

Тип заморозки – это то каким образом блокируется поток мотивации.

А уровень развития границ показывает насколько сильно он блокируется.

Чем лучше границы, тем меньше блокировка потока, тем выше спонтанность и больше энергия.

Вот почему у рыбаков никакой фрустрации нет вообще и нет никакого типа заморозки.

У нерыб такой тип есть, но выглядит он не как фрустрация, а как своеобразие поведения.

Разморозка типов как раз и заключается в том, чтобы эволюционировать до нерыбы.

У рыб тип заморозки выражен заметно, а у рапанов выражен настолько, что похож на гротеск.

Все герои-рапаны в сериале ведут себя комично, но вы можете заметить, насколько при этом они реалистичны и узнаваемы.

Рапаны-онегины похожи друг на друга как родные братья, несмотря на разницу в интеллектуальном уровне, на культурную разницу и на другую социальную.

То же можно сказать и о рапанах-рапунцелях (рапах).

КСЖ-рапаны и белладонны-рапаны тоже похожи.

Казанов и белоснежек рапанов не бывает, они бывают рыбы и нерыбы.

Печорины и золушки бывают только нерыбы.

А вот онегины и рапунцели бывают не только рапаны, но и рыбы и нерыбы, и нерыбы-рапунцели очень интересны, вы можете увидеть это в 18 сезоне, на курсе Траблшутинг, наблюдая за сестрой Миши.

Предлагаю вам перечислить любимых героев одного типа фрустрации и разных типов границ и сравнить между собой.

А потом взять героев одного типа границ, но разного типа фрустрации и тоже сравнить.

Для наглядности можно приводить картинки из сериала, только уменьшайте их.

Справитесь?