Британия ошиблась адресом в санкциях против российского банка

Британский МИД указал в санкционном списке адресом банка «Россия» адрес Центробанка России, сообщают информационные агентства.

В качестве адреса банка «Россия» в документе значится «ул. Неглинная, 12, Москва», там расположен ЦБ России, передает ТАСС.

Действительным же адресом банка «Россия» является город Петербург, площадь Растрелли, дом 2, литера А.

Британия во вторник объявила о санкциях в отношении пяти российских банков: банк «Россия», Промсвязьбанк, Акционерное общество коммерческий банк «Индустриальный сберегательный банк», Генбанк и Черноморский банк развития.

Также в Британии заявили, что Лондон может ввести санкции против российского суверенного долга, если «Россия не пойдет на деэскалацию».