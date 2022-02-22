Путин: Украина имеет все необходимое для решения проблем с ядерным оружием

У Украины есть все, чтобы решить проблемы с ядерным оружием, не хватает только системы обогащения урана, что является лишь вопросом техники, сказал президент РФ Владимир Путин.

Появление даже тактического атомного вооружения у Украины означает стратегическую угрозу для России, отметил президент.

«Киеву не хватает только одного, не хватает только системы обогащения урана, но это вопрос техники, для Украины это не нерешаемая проблема, она решается достаточно просто», – передает его слова ТАСС.

Также Путин подчеркнул, что Москва услышала о намерении Украины получить ядерное оружие.

«Мы так понимаем, что эти слова были обращены прежде всего к нам. И хочу сказать, что мы их услышали», – сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее газете ВЗГЛЯД ученый физик-ядерщик Александр Боровой рассказал, что традиционную ядерную бомбу Украина сама сделать сейчас не сможет, но нетрадиционную – способна.

Напомним, Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический характер, поэтому он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства.