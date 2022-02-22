Соль всегда связана с мистикой. Почему не стоит ее одалживать и что делать, если все же пришлось это сделать

О соли существует множество примет и различных поговорок. Люди верили, что соль нельзя давать в долг. Раньше ее называли “белым золотом”, которое символизировало удачу и обладало магическими свойствами.

Потеря удачи

В древности соль была роскошью, и не каждый человек мог себе позволить приобрести ее. Считалось, что если давали соль взаймы, то вместе с ней отдавали и свою удачу. Поэтому большого желания занимать соль не было. Особенно нельзя давать соль взаймы незнакомым людям. А вот проверенному человеку, которого хорошо знаете, можно помочь.

Приметы

Насчет соли существует множество примет:

Дадите кому-нибудь соль, начнутся ссоры в семье. Чтобы не жить в нищете и ссорах, нельзя занимать “белое золото” в вечернее время. Будете сидеть без денег, если будете раздавать всем соль. Если сложилась такая ситуация, что нужно одолжить соль, – делайте это с улыбкой, чтобы нейтрализовать весь негатив. А лучше научитесь отказывать людям, чтобы потом не жалеть. Нельзя брать обратно одолженную взаймы соль. Сразу, как вы это сделаете, в семье начнутся ссоры и разногласия. Если соль закончилась, лучше ее купить в магазине, чем занимать. Ни в коем случае нельзя просить соль у соседей. Если так случилось, что нужно одолжить ее, руками соль брать нельзя, лучше попросить положить ее в пакет. При невыполнении данного условия удача уйдет к соседям и понизит энергетический уровень берущего взаймы. В настоящее время множество средств для домашнего использования содержат соль. Не стоит дарить людям такие подарки, а если не получается – делайте это от всей души и с улыбкой на лице. Если дарить соль от всей души – семья будет жить в достатке и согласии.

Следуйте этим простым приметам, касающимся “белого золота”, и в жизни все будет отлично. Удача и успех всегда будут сопутствовать начинаниям, а уровень энергии повысится до максимального предела.