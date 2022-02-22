 

Актер Алек Болдуин отметил талант фигуристки Камилы Валиевой

22.02.2022, 19:30, Разное
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Известный американский актер Алек Болдуин в социальных сетях поддержал российскую фигуристку Камилу Валиеву. Он отметил ее талант после поражения на Олимпийских играх-2022.
В своем персональном блоге Камила Валиева обнародовала трогательный пост, в котором выразила благодарность всем, кто оставался с ней в непростой ситуации. На Олимпиаде допинг-проба фигуристки показала положительный результат. Болдуин уже высказывался по поводу этого инцидента. Теперь он решил еще раз отметить способности Валиевой.

«Вы большой талант, у вас впереди столько всего», – написал Болдуин под обнародованным постом.

Вместе с другими российскими спортсменами Валиева завоевала золото в командном соревновании фигуристов на ОИ. После этого появилась информация о ее положительной допинг-пробе. Организаторы поставили под угрозу церемонию награждения призеров. В итоге после проведения расследования Валиеву допустили к личным соревнованиям, но медаль у нее завоевать не получилось. Она не смогла справиться с эмоциями, поэтому допустила множество промахов в прокате, заняв в итоге только четвертое место, пишет портал «Политэксперт».



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