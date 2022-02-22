Актер Алек Болдуин отметил талант фигуристки Камилы Валиевой

Известный американский актер Алек Болдуин в социальных сетях поддержал российскую фигуристку Камилу Валиеву. Он отметил ее талант после поражения на Олимпийских играх-2022.

В своем персональном блоге Камила Валиева обнародовала трогательный пост, в котором выразила благодарность всем, кто оставался с ней в непростой ситуации. На Олимпиаде допинг-проба фигуристки показала положительный результат. Болдуин уже высказывался по поводу этого инцидента. Теперь он решил еще раз отметить способности Валиевой.

«Вы большой талант, у вас впереди столько всего», – написал Болдуин под обнародованным постом.

Вместе с другими российскими спортсменами Валиева завоевала золото в командном соревновании фигуристов на ОИ. После этого появилась информация о ее положительной допинг-пробе. Организаторы поставили под угрозу церемонию награждения призеров. В итоге после проведения расследования Валиеву допустили к личным соревнованиям, но медаль у нее завоевать не получилось. Она не смогла справиться с эмоциями, поэтому допустила множество промахов в прокате, заняв в итоге только четвертое место, пишет портал «Политэксперт».