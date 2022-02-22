 

Депутат Михаил Романов: Признание Донбасса – это укрепление мира в Восточной Европе

22.02.2022, 19:30, Разное
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Признание республик Донбасса Россией поспособствует укреплению мира в Восточной Европе. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Михаил Романов, прокомментировавший принятое вчера Президентом РФ Владимиром Путиным решение о признании ЛДНР. Позднее соглашения с республиками были ратифицированы Госдумой РФ.
Депутат назвал принятое решение «историческим шагом». Донбасс уже много лет остается незаживающей раной на европейском континенте, и если кто и должен был взять на себя ответственность за снижение напряженности вокруг данной территории, то это именно Россия, считает Романов, информирует actualnews.org

Конфликт умело подогревался извне на протяжении 8 лет и Донбасс не мог вступить в мирную безопасную жизнь на собственной земле с правом на использование родного языка, без разделения граждан на сорта, в условиях взаимоуважения и всеобщего равенства. Эта возможность стала доступной для жителей Донбасса вчера благодаря решению Владимира Путина. Таким образом, весь Донбасс получил шанс на будущее, без постоянного страха за свою жизнь, руин и грохота артиллерийских снарядов, подчеркивает депутат.



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