Депутат Михаил Романов: Признание Донбасса – это укрепление мира в Восточной Европе

Признание республик Донбасса Россией поспособствует укреплению мира в Восточной Европе. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Михаил Романов, прокомментировавший принятое вчера Президентом РФ Владимиром Путиным решение о признании ЛДНР. Позднее соглашения с республиками были ратифицированы Госдумой РФ.

Депутат назвал принятое решение «историческим шагом». Донбасс уже много лет остается незаживающей раной на европейском континенте, и если кто и должен был взять на себя ответственность за снижение напряженности вокруг данной территории, то это именно Россия, считает Романов, информирует actualnews.org

Конфликт умело подогревался извне на протяжении 8 лет и Донбасс не мог вступить в мирную безопасную жизнь на собственной земле с правом на использование родного языка, без разделения граждан на сорта, в условиях взаимоуважения и всеобщего равенства. Эта возможность стала доступной для жителей Донбасса вчера благодаря решению Владимира Путина. Таким образом, весь Донбасс получил шанс на будущее, без постоянного страха за свою жизнь, руин и грохота артиллерийских снарядов, подчеркивает депутат.