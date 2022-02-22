 

СТРАНА – Украина потребовала от России отменить решение о признании ДНР и ЛНР

22.02.2022, 19:00, Новости дня
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Постпред Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что РФ должна отменить решение о признании ДНР и ЛНР и немедленно вернуться за стол переговоров. Как передаёт «СТРАНА.ua», по его словам, Киев выступает за мирное урегулирование ситуации, осуждает признание и «указ о размещении дополнительных российских оккупационных сил на территориях Украины».


AP

Постпред Украины Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН, созванном после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, заявил, что Москва немедленно должна вернуться за стол переговоров. Как пишет «СТРАНА.ua», по его словам, Украина выступает за мирное урегулирование ситуации и осуждает признание.

Также, по его словам, Украина требует от Совета Безопасности ООН предпринять шаги для восстановления мира и стабильности.

«Совет Безопасности должен согласовать или решить, какие меры необходимо принять для восстановления мира и безопасности», — заявил он на заседании.

По словам Кислицы, Киев стремится к миру и последователен в своих действиях. 

«Мы требуем от РФ отменить решение о признании и вернуться за стол переговоров», — заявил он. 

Также Кислица заявил, что Украина «осуждает указ о размещении дополнительных российских оккупационных сил на территориях Украины».



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