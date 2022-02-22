 

СМИ: Раздевшейся догола у церкви в Москве блогерше грозит уголовное наказание

22.02.2022, 18:55, Разное
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Блогерша Полина Моругина, сделавшая обнаженное фото на фоне церкви в Москве, может понести уголовную ответственность вместо административного штрафа. Об этом сообщают российские СМИ.

Ранее в отношении 24-летней девушки было открыто административное дело о нарушении законодательства о свободе совести, вероисповедания и религиозных объединениях. Однако журналисты утверждают, что после этого дело направили на дорасследование, после чего ее могут осудить по уголовной статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Тем не менее, правоохранители пока не подтвердили и не опровергли эти данные, передает Vse42.ru.



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