 

Психолог назвал идеальные подарки для мужчины в преддверии 23 февраля

22.02.2022, 18:55, Разное
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Лучшими подарками для мужчины будут положительные эмоции, слова поддержки и ощущение желанности. Таким мнением поделился мужской психолог, гештальт-терапевт Дмитрий Трефилов.

Трефилов считает, что современному мужчине важен не столько сам подарок, сколько внимание и хорошее отношение человека, которые он демонстрирует. Психолог убежден, что выразить свои чувства можно, к примеру, – с помощью объятий, слов поддержки или интересного мужчине способа совместного времяпровождения. По мнению специалиста, представителям сильного пола важно не чувствовать себя одинокими, сообщает “Радио 1”.



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