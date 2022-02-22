 

Специалисты возобновили электроснабжение Красногоровки – ГСЧС

22.02.2022, 18:50, Новости дня
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“В 11.56 22 февраля сотрудниками  ДТЭК “Донецкие электросети” в сопровождении пиротехнического расчета Главного управления ГСЧС в Донецкой области возобновлена воздушная линия электропередач 110 кВ “Кураховская ТЭС – Смолянка-2″ и возобновлено электроснабжение в Красногоровке, которое было повреждено в результате боевых действий”. – говорится в сообщении.

От ГСЧС к работам привлекалось пять человек и две единицы техники, от ДТЭК “Донецкие электросети” – семь человек и две единицы техники.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/319377430230153

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18-го, 19-го и 20 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. 19 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранение, 20-го также был ранен военнослужащий.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании “независимости” оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований “ДНР” и “ЛНР” Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для “поддержания мира”.

В тот же день жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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