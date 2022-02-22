Болезнь Крона и язвенный колит повышают риск постковидного синдрома



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Результаты своего исследования специалисты отделения гастроэнтерологии в больнице Университета Копенгагена представили в ходе конгрессе Европейской организации по борьбе с болезнью Крона и колитом, передает Medscape. В течение пяти месяцев врачи наблюдали 197 пациентов с болезнью Крона и 197 человек с язвенным колитом. Все они перенесли коронавирус в 2021 году.

У пациентов с болезнью Крона риск развития постковидного синдрома оказался почти в 3 раза выше по сравнению с людьми без этого заболевания. Что касается язвенного колита, то наибольшая вероятность долгосрочных симптомов COVID-19 была у людей, которые перестали принимать иммунодепрессанты — в 1,5 раза выше по сравнению со здоровым населением. При этом пожилой возраст, курение и наличие сопутствующих заболеваний не были связаны с повышенным риском развития постковида.

Характер долгосрочных последствий коронавируса у людей с этими заболеваниями в целом не отличался от населения в целом, отметили авторы исследования. Чаще всего пациенты с болезнью Крона и язвенным колитом жаловались на хроническую усталость после ковида — 37% и 36% соответственно. Другими распространенными симптомами были нарушения обоняния (29% и 28%) и вкуса (27% и 19%).

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«Долгосрочные сохраняющиеся симптомы после COVID-19 — это часто возникающая проблема, которая, вероятно, недооценивается среди пациентов с воспалительными заболеваниями кишечниками. Специалисты должны знать о повышенном риске постковидных последствий и спрашивать об этом пациентов», — сообщили специалисты.

Ранее американские ученые выделили четыре фактора риска постковидного синдрома, и первый из них — это повышенная вирусная нагрузка во время заболевания. Наиболее распространенным фактором оказалось наличие так называемых аутоантител. В норме антитела к перенесенной инфекции вырабатываются для защиты организма от повторного вторжения патогена, однако иногда иммунная система дает сбой и начинает вырабатывать «ложные» антитела, которые начинают атаковать здоровые клетки как чужеродные.

Третьим фактором является реактивация вируса Эпштейна-Барра, который поражает большинство людей, как правило, в детстве, а затем обычно переходит в спящее состояние. Риск развития постковидных симптомов также значительно повышен у людей с диабетом 2 типа.

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