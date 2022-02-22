Лерчек об Instagram, материнстве и родах в США: “Это была моя давняя мечта”

Лера, есть ли у тебя любимая кухня?

Какой-то одной кухни у меня нет, я могу съесть и салат с киноа, и роллы из японской кухни, утку по-пекински или стейк средней прожарки, но чаще всего выбираю здоровое питание.

От какой “вредной” еды тебе сложно отказаться?

Я очень люблю сладенькое, но не считаю это вредной едой, потому что если съесть в меру, в первой половине дня на перекус, то даже самый вредный десерт может стать полезным, никак не навредив фигуре. Мой самый любимый десерт на данный момент — это клубника.

Продукты, которых никогда нет в твоем рационе.

Рафинированных и сильно пережаренных продуктов, химических сладостей, фастфуда. Эти продукты не доставляют никакого удовольствия, после них ощущается тяжесть в желудке.

Самая дорогая вещь в гардеробе?

Если не брать в счет украшения и не часы, то это сумочка, которую мне подарил Артем – HERMES BIRKIN в бирюзовом цвете.

Каким был твой минимальный и максимальный вес?

После рождения двойняшек, когда я кормила грудью, у меня был самый минимальный вес – 46 кг, максимальный вес у меня сейчас. Во время беременности я весила 60 кг, не будучи в положении – 56 кг когда сильно поправилась во время пандемии, но потом начала заниматься тренировками и быстро пришла в форму.

Есть ли у тебя какая-либо фобия?

Не люблю замкнутого пространства, у меня начинается паника, это ужасно для меня – оказаться в закрытом помещении.

У тебя более 10 миллионов подписчиков в Instagram. Если аккаунт вдруг заблокируют, легко ли будет тебе создать новый?

Создать легко, а набрать 10 миллионов будет сложно.

Сколько времени в сутки ты тратишь на Instagram?

Очень много трачу времени, все веду сама, отвечаю подписчикам, смотрю отметки.

Блокируешь ли ты подписчиков? По каким причинам?

Блокирую только тех, кто говорит гадости про детей.

Кто придумывает сценарии твоих фотосессий?

Чаще всего идея съемки приходит от меня, но у меня есть команда, которая помогает воплощать идеи и додумывать их: Гоша – фотограф, стилист – Эльвира Янковская, которая отвечает за образы и многие другие специалисты.

Какая съемка была самой экстремальной?

Все съемки в путешествиях, когда приходилось взбираться на горы и карабкаться над обрывами.

Почему решили рожать в США?

Это была моя давняя мечта, но в первую беременность у нас не сложилось ее осуществление по многим причинам, поэтому решили попробовать с этим ребенком, тем более что в штатах хороший климат в это время, и еще многие говорят, что в таких условиях быстро происходит послеродовое восстановление.

Придумали ли имя для мальчика?

Да, пока все это держим в тайне, но дети сказали, что им не нравится наше имя, и они ходят назвать Владом (как Влад А4).

Как вторая беременность повлияла на твое мировоззрение?

Я стала более уравновешенной, спокойной, нежной, меньше тороплюсь, что, кстати, заметил и супруг, больше отдыхаю, а еще в этот период у меня появилась какая-то особенная, большая любовь к детям.

Твои топ-3 совета будущим мамам.

Первое – получите максимальное удовольствие от беременности; второе – следите за питанием, чтобы не набрать лишний вес: снижается уверенность в себе, и из-за этого многие мамочки впадают в депрессию; третье – много гуляйте на свежем воздухе, это полезно и для мамы, и для будущего ребенка

Обязательно общайтесь со своим малышом. Будущие родители должны разговаривать с ребенком, гладить живот, чтобы он чувствовал любовь еще до появления на свет.

Сколько комнат планируется в вашем строящемся доме? Есть ли необычные (кинотеатр, библиотека, кухня для персонала)?

У нас будет 4 детских комнаты (мы решили сделать сразу 4), наша с Артемом комната, две комнаты для гостей, и дальше – большая гостиная. Что касается необычных комнат – да, у нас будут кинотеатр, кальянная, а также отдельный блок для персонала со спальнями, кухнями.

Услуги клининга или постоянная домработница?

Постоянная домработница.