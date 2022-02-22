Светлана Камынина и Анна Котова-Дерябина посетили премьеру фильма “Многоэтажка”

Денис Никифоров, Даша Щербакова, Дмитрий Лысенков, Наталья Земцова и Наталья Швец, Анна Котова-Дерябина, Павел Ворожцов, Елена Муравьева, Николетта Шонус, режиссер Антон Маслов и сценарист Мария Маслова представили накануне зрителями психологический триллер “Многоэтажка” на закрытом показе в кинотеатре “Иллюзион”. Гостями премьеры стали Дмитрий Чеботарев и Елизавета Климова, Марьяна Спивак, Сергей Кристовский, Светлана Камынина и другие.

Идея создания фильма появилась еще три года назад. В какой-то день моя жена зашла в подъезд, но в квартире оказалась только через 15 минут. Насколько страшно потерять человека в подъезде собственного дома, подумал я в тот момент. И самое главное, к кому обратиться? — рассказал режиссер Антон Маслов. — Но поиски пропавшей девочки в подъезде — это всего лишь движок истории. Наше кино в первую очередь про соседей. О реакции людей на чужую боль и проблему. Мы каждый день закрываемся друг от друга, стараемся не видеть и не вмешиваться. Чем выше многоэтажки и чем больше нас рядом, тем дальше мы становимся друг от друга. Это опасный симптом.

Светлана Камынина Анна Котова-Дерябина Антон и Мария Масловы

В основе сюжета – жизнь пожарного Антона Калашникова (Денис Никифоров). У него все одно и то же: каждый вечер он встречает 14-летнюю дочь Киру (Даша Щербакова) с танцев. Телевизор, пельмени на ужин – стандартный набор развлечений от субботнего папы для девочки-подростка. Но в этот день все пошло не так. Кира звонит в домофон, Калашников открывает подъездную дверь, но в квартиру девочка не поднимается. Антону приходится просить помощи у соседей по бетонной коробке, преодолевая человеческое безразличие и прошлые обиды.

Главные роли в картине исполнили Денис Никифоров (“Молодежка”, “Бой с тенью”), Даша Щербакова (“ИП Пирогова”), Татьяна Догилева (“Доктор Лиза”, “Вампиры средней полосы”) и Наталья Земцова (“Кухня”, “Эпидемия”).

На онлайн-сервисе START фильм появится 3 марта, а уже с 24 февраля картину можно будет посмотреть в кинотеатрах “Иллюзион” (г. Москва), “Киноформат” (г. Ярославль), “Светофор” (г. Люберцы), а также в сети кинотеатров “Люмен-фильм” в Калининграде, Симферополе, Мурманске, Арзамасе, Сарове, Заречном, Балашове.

Сергей Кристовский Денис Никифоров Даша Щербакова