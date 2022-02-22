Беглов не заметил недочетов в концепции НЭО по общению с ТКО

Для успешной реализации «мусорной реформы», стартовавшей в Петербурге 1 января 2022 года, чиновники Смольного создали новую организацию – «Невский экологический оператор» (НЭО). Одной из концепций работы НЭО является принцип, что твердые коммунальные отходы (ТКО) не сжигаются. Такая позиция регоператора как бы иллюстрирует экологичный подход администрации и губернатора Александра Беглова к модернизации мусорной сферы горбыта Северной столицы. Однако на деле не все так позитивно.

«По поручению двух регионов «Невский экологический оператор» подготовил Единую концепцию по обращению с отходами Петербурга и Ленинградской области. Это основа наших совместных действий по развитию мусороперерабатывающей отрасли на срок до 2030 года», – отрапортовал Александр Дмитриевич.

Правда, сама концепция НЭО, по мнению экспертов, достаточно «сырая». Ее раскритиковали на региональном и федеральном уровнях. Экспертное сообщество сошлось во мнении, что руководство НЭО не видит различий между разными категориями ТКО. Да и озвученные в концепции сроки ставят под сомнение профессиональную компетентность ее творцов.

Безусловно хорошо, что мусор в Петербурге не будет гореть, загаживая токсичными испарениями и гарью окрестную атмосферу. Но в работе НЭО все-таки присутствуют огрехи. Так, один из подрядчиков регоператора вывозит бытовые отходы на несанкционированные площадки. Один из таких нелегальных полигонов обнаружили на территории со статусом «для сельхозпользования». На другой свалке, принадлежащей компании «Эко Лэнд», мусор так долго пролежал, что из-за деградации структуры не подлежит никакой сортировке. А весь ядовитый фильтрат полуразложившихся ТКО в итоге ушел в землю, отравляя почву, наземные и подземные водные источники.

Мусорная реформа в Северной столице стартовала с трехгодичной отсрочкой. Но даже за такой гигантский срок менеджеры Беглова не смогли подготовить мегаполис к переходу на новые стандарты сбора и переработки мусора. В петербургской блогосфере не раз сообщалось о том, что «помоечный» кризис в Петербурге продолжается и по сей день. «Невский экологический оператор» так и не смог обеспечить бесперебойный вывоз мусора.

Об этом же свидетельствуют данные российского экологического оператора «Радар»: с 10 по 16 января жители многих регионов РФ жаловались на несвоевременный вывоз бытовых отходов. При этом 95% этих жалоб поступило именно из Санкт-Петербурга – суммарно в РЭО обработали 1,5 тысячи заявлений от жителей мегаполиса.