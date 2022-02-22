 

Петербург теряет налоги из-за сокращения прибыли в IT-отрасли

22.02.2022, 18:37, Новости дня
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Издание «Петербургский дневник» сообщило о росте зарплат IT-специалистов, а также об увеличении поступлений налогов в бюджет Петербурга. Тем не менее, сравнивая показатели с предыдущими годами и другими городами РФ, цифры демонстрируют отставание от Москвы и потерю прибыли IT-бизнесом региона.

За прошлый год сумма налоговых поступлений в бюджет Петербурга от IT-организаций составила 44 млрд рублей, что больше примерно на 3,1 млрд. При этом увеличение по НДФЛ составило 4,8 млрд рублей, или 19,2%. Исходя из этого, в секторе инфотехнологий официальные зарплаты выросли, но прибыль снизилась.

Президент НП «РУССОФТ» Валентина Макарова считает, что на рост налоговых отчислений IT-организаций влияет решение крупных госструктур выделить центры инфоразработок в отдельные бизнесы, которые платят налоги самостоятельно. По мнению эксперта, рост поступлений налогов в Петербурге оказался меньше, чем в среднем по регионам РФ, в связи с небольшим количеством крупных организаций.

СМИ писали, что за минувший год валовый регпродукт (ВРП) в IT-сфере Петербурга вырос на 3,7%, тогда как в Москве на 22%. При этом петербургские показатели после падения в 2020 году зафиксировали рост на 4%, а налоговые отчисления IT-организаций в бюджет Москвы выросли на 12,2%, в 2021 – на 11,2%.

Причинами успеха власти столицы называют целенаправленное развитие среды города, снятие административных барьеров и выгодные условия для бизнесменов. Несмотря на явное несоответствие показателей городов, пресс-служба Смольного почему-то называет Петербург «IT-столицей» России.

Ранее губернатор Александр Беглов сообщил о непрерывном развитии сектора IT в Петербурге. Одним из подтверждений этому он назвал усиленную подготовку специалистов в городских вузах по IT-направлению. 



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