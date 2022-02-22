 

Эрдоган отменил африканское турне ради участия в саммите лидеров НАТО

22.02.2022, 18:15, Новости дня
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Президент Турции Тайип Эрдоган досрочно завершил турне по африканским странам и во вторник вечером намерен вернуться на родину, сообщил телеканал «Хабер тюрк», он не поедет в Гвинею-Биссау, которая была последним пунктом его поездки, чтобы принять участие в саммите лидеров НАТО.

В Анкару турецкий лидер вылетит из Сенегала, где ранее сегодня провел переговоры с местным руководством. Турне по Африки включало посещение Демократической Республики Конго, Сенегала и Гвинеи-Биссау, информирует ТАСС.

Эрдоган отменил африканское турне для участия в саммите лидеров НАТО, который пройдет в среду в режиме видеосвязи и будет посвящен Украине, сообщили ТАСС в канцелярии турецкого лидера.

«Наш президент завтра примет участие в саммите лидеров НАТО, который пройдет в онлайн режиме. По этой причине визит в Гвинею-Бисау, третью остановку его африканского турне, был перенесен на более поздний срок», – рассказали агентству.

Ранее сообщалось, что администрация США рассматривает последние действия РФ в отношении Украины как «начало российского вторжения».

Напомним, ситуация на Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Главы ДНР и ЛНР призвали жителей эвакуироваться в Ростовскую область. На следующий день было объявлено о всеобщей мобилизации. Затем поступило обращение в адрес российских властей с просьбой признать независимость республик.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Происходящее сейчас в Донецке он ранее назвал геноцидом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией, призвав ввести санкции против проекта «Северный поток – 2». 



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