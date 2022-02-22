 

Нумеролог объяснила эффект принятых в «зеркальную» дату решений

22.02.2022, 18:15, Новости дня
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Дата 22 февраля 2022 года чересчур переполнена «сильными» двойками, рассказала газете ВЗГЛЯД психолог, нумеролог Айсулу Ахимова.

«Не думаю, что при принятии какого-либо решения политики специально выбирают «красивую» дату. Это сугубо личное дело каждой страны. Однако дата 22 февраля 2022 года чересчур переполнена «сильными» двойками, которые в целом говорят об энергетике. В перебое, в любой доминации они несут отрицательный уклон, который склоняет людей к агрессии и спонтанным решениям, воинственности и конфликтам», – предупреждает Ахимова.

В такие дни, которые чересчур переполнены сильными числами, нумеролог крайне не рекомендует принимать какие-либо серьезные решения. В эти моменты следует попытаться наоборот приостановить любые события.

«История насчитывает случаи, когда верхушки власти при совещании с звездочетами принимали решения в определенную дату, назначали именно на нее те или иные действия. Но я сомневаюсь, что подобные совещания продолжаются по сей день», – делится специалист.

Ранее семейный психолог, нумеролог Наталья Виноградова в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснила, что люди готовы переплачивать за «красивые» зеркальные даты регистрации брака потому, что хотят запечатлеть этот момент счастья и продлить его.



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