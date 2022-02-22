Скандалы: В Петербурге остро не хватает объектов социальной инфраструктуры

Пресс-служба Смольного отчиталась об увеличении площади строящихся социальных объектов в некоторых районах Санкт-Петербурга

На фоне громких заявлений властей, во всех частях города продолжает фиксироваться острая нехватка объектов социальной инфраструктуры. Петербургские власти уточнили, что во Фрунзенском районе планируется построить детсад, площадь которого увеличится с 4000 до 4700 квадратных метров. В Сестрорецке увеличится школа, а в Приморском районе площадь детского сада на Нижне-Каменской улице.

«Предлагаемые изменения позволят построить социальные объекты, которые будут соответствовать требованиям действующего законодательства», — заявил градоначальник Александр Беглов.

По информации СМИ, команда губернатора Беглова пытается не афишировать свою неутешительную работу по возведению социальных объектов в рамках адресной инвестиционной программы. По информации журналистов, реальная ситуация в Петербурге сильно отличается от официальной информации, публикуемой в пресс-службе городской администрации. Градоначальника Александра Беглова систематически уличают в сомнительных заявлениях, а его политика в отношении жилой застройки, судя по всему, является недальновидной и неконструктивной.