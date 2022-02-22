Иммунолог Ярцева рассказала о новых мутациях коронавируса в мире

Врач-иммунолог Ирина Ярцева пояснил о новых мутациях коронавируса, которые появляются в мире. По словам инфекциониста Сергея Вознесенского, пик, спровоцированный «Омикроном» уже пройден.

Ярцева рассказала, как можно избежать тяжелых последствий от заражения COVID-19. В рамках общения с журналистами она объяснила ход развития пандемии коронавируса в дальнейшем. Если принимать во внимание данные официальной статистики, то можно судить, что пик «Омикрона» уже пройден. В этом уверен Сергей Вознесенский. Ярцева считает, что в РФ на сегодняшний день пандемия COVID-19 идет на спад.

«Омикрон», который очень опасен скоростью своего распространения, является не таким опасным, как другие штаммы вируса. В частности, фиксируется меньше госпитализаций, симптомы более легкие. В то же время «Омикрон очень заразен», многие даже не подозревают, что болеют им.

По словам Ярцевой, для приобретения коллективного иммунитета большинство людей должны переболеть. Таким образом, защита будет приобретена естественным путем. Мутация вируса произошла в более слабую сторону, но он останется с человечеством навсегда, поэтому изменения станут происходить и дальше. Временами коронавирус станет обостряться по аналогии с гриппом.

Врач посоветовала начать правильно питаться, отказаться от курения. Важно больше двигаться, контролировать свой вес, пишет портал Nation News.