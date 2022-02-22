 

Юным легкоатлетам Петербурга придется искать новое место для занятия спортом помимо стадиона «Олимпийских надежд»

22.02.2022, 18:00, Разное
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Стадион был построен в 1948 году и сейчас находится в аварийном состоянии. Юношеские секты ищут себе новое место для размещения.
Стадион «Олимпийские надежды» признали аварийным. До мая спортивные секции, расположенные здесь, вынуждены съехать и найти новые помещения. Больше всего судьбой стадиона обеспокоены родители юных спортсменов. Об этом информирует «Питер ТВ».

«Мы, жители микрорайона ходим на этот стадион, мы занимаемся спортом, бегаем там, туда приходят бабушки и дедушки. Хочется оставить все, как есть: в доступности для жителей микрорайона. Мы пришли к председателю Комитета по физической культуре и спорту, чтобы он нам ответил: кто дал разрешение передать этот участок земли Газпром-Зенит», – пишет Светлана Шашкова , жительница МО «Коломяги».

На стадионе могли заниматься юношеские секции по беговым лыжам, велоспорта, конькобежным спортом и пр. Если они разъедутся, то детям придется тратить часы на дорогу, чтобы продолжать заниматься любимым видом спорта. На месте же старого стадиона, по словам родителей, планируется обустроить тренировочную базу ФК «Зенит» и гостиницу.



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