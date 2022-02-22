Объявлены победители конкурса EY “Предприниматель года 2021” в Казахстане

Kusto Group Еркина Татишева имеет 20-летнюю историю, успешно развиваясь в 10 странах мира. Помимо устойчивой деятельности в нефтегазовой, строительной и девелоперской отраслях, агроиндустрии и горнорудного производства, Kusto Group известна социальными проектами и благотворительными программами на общую сумму 1.1 миллиарда тенге.

По итогам национального этапа конкурса определены победители в 8 номинациях:

“Креативная индустрия” — Болатбек Оспанов, основатель, директор по развитию “SMART SATU”

“Инновационный стартап” — Досжан Жусупов, директор Cerebra.ai Ltd.

“Женское лидерство” — Инна Апенко, генеральный директор “Mimioriki”

“Медицина и здоровье” — Еркин Длимбетов, председатель совета директоров группы компаний «Ordamed»

“Международное присутствие” — Еркин Татишев, председатель совета директоров Kusto Group

“Лучший цифровой сервис” — Байжан Канафин, генеральный директор “Documentolog”

“Промышленный лидер” — Оксана Ушкевич, директор ТОО “Астрон Групп”

“Вклад в развитие предпринимательства: Передовые практики в Казахстане” — Ельдар Абдразаков, CEO Centras Capital

В состав жюри вошли известные представители деловых кругов, международных институтов развития и банков:

1. Агрис Прейманис, ЕБРР

2. Арман Абдрасилов, председатель правления информационного холдинга “Зерде”

3. Арманжан Байтасов, председатель совета директоров медиахолдинга “ТАН”

4. Нурлан Смагулов, президент Astana Group и национальный победитель конкурса EY “Предприниматель года 2008” в Казахстане

5. Раимбек Баталов, председатель совета директоров АО “Raimbek-Group”, председатель президиума НПП РК «Атамекен»

6. Раушан Сарсембаева, президент ОО “Ассоциация деловых женщин Казахстана”

7. Умут Шаяхметова, председатель правления АО “Народный банк Казахстана”

Информация о конкурсе “Предприниматель года”

Entrepreneur Of The Year (“Предприниматель года”) – это самый престижный международный конкурс для предпринимателей с тридцатипятилетней мировой историей. Конкурс проводится в 60 странах мира и отличается безупречной репутацией. Национальный этап конкурса в Казахстане берет свое начало в 2007 году, с тех пор в нем приняли участие более 800 отечественных предпринимателей различных секторов экономики и регионов страны, шестеро победителей представляли нашу страну в Монако. Более подробная информация о конкурсе представлена на сайте www.eoy.kz.

Участники конкурса проходят отбор независимым жюри согласно международным правилам. Финалистов оценивают по таким критериям, как предпринимательский дух, инновационность,

финансовые результаты деятельности компании, динамика роста, лидерство в отрасли, корпоративная социальная ответственность и др.