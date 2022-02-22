 

Глава Роспотребнадзора допустила ослабление коронавирусных ограничений

22.02.2022, 17:30, Разное
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Некоторые из действующих в России карантинных мер и ограничений можно ослабить. Об этом заявила главный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова пояснила, что в настоящее время в 51 из 85 регионов России заметно снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19, при этом в наиболее крупных субъектах – Москве, Московской области и Санкт Петербурге суточный прирост зараженных за неделю упал на 45,5%, 51% и 21% соответственно. Данную тенденцию глава Роспотребнадзора назвала “эпидемиологической ремиссией”, которая дает основания для смягчения ограничений, в частности, – для школ, театров, музеев и фитнесс-клубов, сообщает телеканал “360”.



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