 

Шрайк: Возврат ОРДЛО теперь почти равновероятен возврату Крыма – когда Россия в своем нынешнем формате сдохнет

22.02.2022, 17:25, Новости дня
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Путин признал “ЛДНР”. Что это значит?

Хорошее здесь одно: Минские соглашения сдохли. Рычаг для шантажа исчез.

С большой вероятностью Россия введет в “ЛДНР” войска. Теперь официально.

Дальше развилка:

сохранение устоявшейся линии разграничения;
попытка расширения “ЛДНР” до границ Луганской и Донецкой областей. То есть война, но локальная;
вторжение еще и с других направлений.

Возврат ОРДЛО теперь почти равновероятен возврату Крыма. Когда Россия в своем нынешнем формате сдохнет. Верю, что будет так.

Но это частности.

По сути, Путин в своей речи выступил как прокурор, обвиняющий Украину в том, что она существует.

Он не успокоится. Или он, или мы.

Источник: Роман Шрайк / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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