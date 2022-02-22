Шрайк: Возврат ОРДЛО теперь почти равновероятен возврату Крыма – когда Россия в своем нынешнем формате сдохнет

Путин признал “ЛДНР”. Что это значит?

Хорошее здесь одно: Минские соглашения сдохли. Рычаг для шантажа исчез.

С большой вероятностью Россия введет в “ЛДНР” войска. Теперь официально.

Дальше развилка:

сохранение устоявшейся линии разграничения;

попытка расширения “ЛДНР” до границ Луганской и Донецкой областей. То есть война, но локальная;

вторжение еще и с других направлений.

Возврат ОРДЛО теперь почти равновероятен возврату Крыма. Когда Россия в своем нынешнем формате сдохнет. Верю, что будет так.

Но это частности.

По сути, Путин в своей речи выступил как прокурор, обвиняющий Украину в том, что она существует.

Он не успокоится. Или он, или мы.

Источник: Роман Шрайк / Facebook

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