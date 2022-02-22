Паулина Андреева вспомнила о беременности: “Это настоящее чудо”

Актриса и сценарист Паулина Андреева крайне редко дает интервью и говорит о личном. В прошлом году Андреева и ее муж Федор Бондарчук стали родителями – у пары родился сын Иван. За это время вышло несколько проектов с участием Паулины, в том числе отмеченный премией “Золотой орел” сериал “Вертинский”, в котором она сыграла Веру Холодную, и “Конек-Горбунок”, где актрисе досталась роль Царь-девицы. Впереди премьера сериала The Телки по одноименному роману Сергея Минаева, накануне выхода которого исполнительница одной из ролей дала небольшое интервью “без вопросов”.

33-летняя актриса, рассуждая о женской жертвенности и солидарности, поделилась своими мыслями о природе женщин вообще. Например, Андреева считает, что женщины могут быть очень опасны, что она не считает, что стоит вообще рассуждать о “женской режиссуре”, а только о талантливой или бездарной, и понятие “женская солидарность” ей совсем не близка.

Кроме того Паулина Андреева подняла тему детей.

Женщина дает жизнь. Не без мужчины, конечно, но все же девять месяцев это полностью ее ответственность. Что тут еще сказать. Это настоящее чудо, – сказала Андреева изданию Esquire и добавила, – Когда я вижу женщину, нежно любящую своего ребенка, я сразу ей симпатизирую. Это дано не всем, любить безусловно. И да, даже детей.

Паулина Андреева на последних месяцах беременности

Напомним, что петербурженка, выпускница Школы-студии МХАТ Паулина Андреева и режиссер и продюсер Федор Бондарчук начали встречаться еще в 2015 году, а в 2019-м поженились. Их бракосочетание проходило под грифом секретности, и интернет-пользователи буквально по крупицам собирали фотодоказательства их свадьбы в доме Беггровых на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.

2 марта прошлого года у пары родился сын. Для нее Иван стал первенцем, а для режиссера – уже третьим. От брака со Светланой Бондарчук у Федора есть 30-летний сын Сергей и 20-летняя дочь Варвара. Также у Бондарчука подрастают две внучки: Маргарита и Вера – дочери его сына Сергея и бывшей невестки Таты Бондарчук.

Паулина Андреева с призом “Золотой орел” за фильм “Вертинский” Паулина Андреева и Федор Бондарчук