Пушилин попросил не забегать вперед, говоря о возвращении всей территории Донбасса

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что не стоит «забегать вперед», говоря о возвращении всей территории Донбасса. Вопрос о границах решат позже.

«Нам сейчас есть с чего начинать взаимодействие в рамках признания с Российской Федерацией, а дальше ситуация будет развиваться ровно так, как будет диктовать та обстановка завтрашнего-послезавтрашнего дня», – сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Говоря о границах Донбасса, Пушилин отметил, что вопрос непростой и будет урегулирован позже.

«Каким образом и что может повлиять на те или иные решения, чуть позже покажет время и, конечно, позиция украинской стороны», – добавил глава ДНР.

Напомним, Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ДНР.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о последствиях признания независимости ДНР и ЛНР.