Британия пообещала ввести санкции против российского суверенного долга

Великобритания может ввести санкции против российского суверенного долга, если «Россия не пойдет на деэскалацию», сообщили в МИД Британии.

Как информирует ТАСС со ссылкой на МИД Королевства, Британия также введет санкции против российского финансового сектора и сферы торговли в случае эскалации на Украине.

В распространенном ведомством сообщении говорится, что Лондон намерен ввести санкции и против российских парламентариев, которые голосовали за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Великобритания распространит санкции на тех членов российской Госдумы и Совета Федерации, которые голосовали за признание независимости Донецка и Луганска в рамках грубого нарушения территориального суверенитета Украины», – отмечается в заявлении Форин оффиса.

Также Лондон оставляет за собой право ввести запрет на экспорт высоких технологий в Россию и применить санкции в отношении российского суверенного долга.

«Мы готовы идти дальше, если РФ не отойдет от края [войны]. Мы ограничим возможности российского государства и российских компаний привлекать средства на наших рынках, запретим частично экспорт высоких технологий и сильнее изолируем российские банки от глобальной экономики», – заявили в ведомстве.

Напомним, Великобритания ввела санкции против пяти российских банков, а также Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.

Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал немедленно ввести санкции за очередной акт агрессии против Украины. «Эти санкции должны включать полную остановку «Северного потока – 2», – сообщил он.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер, и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.