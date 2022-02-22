 

Хакеры запустили в прямом эфире CNN фильм “Красный рассвет”

22.02.2022, 16:51, Разное
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22 февраля 2022 года неизвестные совершили кибератаку на один из крупнейших телеканалов США. В течение часа в эфире CNN демонстрировался фильм “Красный рассвет”, посвящённый вторжению советских войск в Северную Америку.

“Мы в шоке от произошедшего, это явно часть плана России по дестабилизации обстановки в США и странах НАТО. Цель этой акции понятна – напугать простых граждан и заставить Вашингтон пойти на уступки Москве. Мы приносим извинения всем нашим телезрителям, надеюсь, преступники будут установлены и понесут заслуженное наказание”, – заявил глава CNN Джефф Цукер. 

Как сообщил Белый дом, кибератака не останется без ответа. Если будет установлено, что за ней стоит Россия, то против Москвы будут введены новые санкции. Кроме того, в рамках закона США о симметричном ответе за угрозы в киберпространстве, аналогичные действия могут быть предприняты против российских телеканалов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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