 

Дочь Анастасии Заворотнюк готовится покинуть Россию

22.02.2022, 16:35, Разное
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Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая продолжает бороться с тяжелой болезнью, готовится покинуть Россию. Об этом Анна Заворотнюк пояснила фолловерам в социальной сети Instagram.
Заворотнюк заявила, что в ближайшем будущем планирует отправиться в новое путешествие. Она охотно поделилась данной информацией с фолловерами. В последнее время дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» является активным блогером. Она информирует фолловеров о всем, что с ней происходит. В рамках рубрики «вопрос/ответ» один из фанатов спросил, планирует ли модель куда-то ехать.

«Совсем скоро», — заявила Анна Заворотнюк.

Не так давно дочь знаменитой актрисы отдыхала с подругой в ОАЭ. Несмотря на недавнее путешествие, она заявила, что хочет снова отдохнуть. Пока Анна Заворотнюк не сообщила, в какую страну отправится.

Для нее сесть на самолет и полететь на отдых – привычное дело. До ОАЭ Анна Заворотнюк с друзьями отдыхала на Мальдивах. Осенью она летала в Стамбул и Будапешт. Не все поклонники разделяют ее страсть к путешествиям. Многие не понимают, как можно тратить большие деньги на отпуск, когда мать борется с тяжелым заболеванием, пишет iReactor.

Сама же Анна Заворотнюк устала оправдываться за свою счастливую жизнь. Она заявила, что год проплакала, когда узнала о диагнозе матери. Однако потом модель взяла себя в руки. По словам блогера, любая мать хотела бы видеть своих детей счастливыми, пишет портал «Политэксперт».



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