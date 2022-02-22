 

Компания Apple готовит тестовый выпуск смартфонов iPhone 14

22.02.2022, 16:35, Разное
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Компания Apple запустила производство iPhone нового поколения. Она хочет выпустить пробные копии, чтобы подтвердить дизайн и выявить потенциальные проблемы до старта официальных продаж.
iPhone 14 выпустят в ближайшие недели. Обычно в процессе сборки принимала участие китайская компания Luxshare. В прошлом году она выиграла первый заказ на производство девайса iPhone 13 Pro. Кроме этого, с ее стороны были обеспечены 3% от общих заказов. В этом году производитель не будет принимать участи в данном процессе. Возможно, специалисты Luxshare займутся созданием другой вариацией купертиновского устройства.

На сегодняшний день известно, что смартфоны Apple обзаведутся новым дизайном. Создатели уменьшат выступ блока, где размещены камеры. Также было принято решение убрать «челку», чтобы сделать вырез под фронталку. Предполагается, что новые iPhone будут представлены во второй половине 2022 года, пишет портал «Политэксперт».



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