 

Александр Домогаров ушел из Театра имени Моссовета из-за нового худрука

22.02.2022, 16:35, Разное
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Известный российский актер Александр Домогаров ушел из Театра Моссовета из-за нового худрука. Ему не нравится, как свои обязанности исполняет Евгений Марчелли. Как считает артист, именно этот человек разломал театр.
Несколько месяцев Александр Домогаров пытался организовать встречу с руководством, чтобы понять, как в дальнейшем будет развиваться культурное учреждение. Однако его просьбы игнорировались. Основных актеров, которые были задействованы в постановках, выводят из них.

Домогаров в своем официальном заявлении сказал, что никогда не хотел крови, однако его терпение не безгранично. По факту он против всех, кто предал театр Моссовета, в том числе, и против Марчелли.

В СМИ порой появляется информация о том, что Домогаров не согласен по многим вопросам с руководством театра, поскольку сам хотел получить должность худрука. Однако в Минкультуры на этот пост назначили другого человека.

Сам же Домогаров отмечает, что это далеко не так. Однажды ему сказали, что на место Марчелли может быть назначен Константин Богомолов, который и вовсе уволит 75% действующей труппы. Сам же актер считает супруга Ксении Собчак творчески состоятельным человеком. Домогаров не хотел бы возглавлять театр, но мог бы попробовать себя на должности помощника режиссера, пишет портал «Глобал.МСК».



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