Названы округа Подмосковья с худшей ситуацией по коронавирусу

За минувшие сутки в Московской области было выявлено 2060 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующие данные привели в региональном оперативном штабе по коронавирусу.

Список антилидеров по ковиду среди округов Подмосковья возглавил Одинцовский округ с 204 заразившимися, а на втором месте оказался Раменский округ, где заболели 145 человек. За ним следуют Химки – там зафиксировали 125 новых случаев инфицирования, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.

Помимо них неблагоприятная эпидемиологическая ситуация наблюдалась в Красногорске и Сергиевом посаде – 124 и 95 заразившихся соответственно. В Зарайске, Звездном городке, Красноармейске, Луховицах, Молодежном, Озерах, Реутове, Рошали и Черноголовке не было выявлено ни одного нового случая, передают “Вести Подмосковья”.